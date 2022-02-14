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 Понедельник, 14 Февраля 2022 20:17

В Москве открылась фотовыставка Арсения Котова “Архитектура Армении: Советское наследие”.  

В Москве открылась фотовыставка Арсения Котова “Архитектура Армении: Советское наследие”.  

АрмИнфо.12 февраля в Армянском музее Москвы открылась персональная выставка фотографа Арсения Котова «Архитектура Армении: советское наследие». По многочисленным просьбам 16 февраля Арсений  еще раз лично представит выставку.

Путешествуя по бывшим республикам СССР, Арсений запечатлевает оставшиеся нам в наследие от советской эпохи памятники архитектуры — грандиозные как по своему замыслу, так и по воплощению. Его снимки позволяют в абсолютно новом свете взглянуть на родные города каждого из нас. Улицы, жилые кварталы, здания открываются с тех сторон, которые мы часто не замечаем или считаем привычными и обыденными.

Фотографии Арсения Котова возрождают интерес к истории советской архитектуры (в частности, к такому её направлению, как советский модернизм) и заново открывают её красоту в идеях и образах, объединявших когда-то одну огромную страну.

«Архитектура — это летопись исторических событий. Как отмечал художник Вардгес Суренянц, памятники культуры „неразрывно связаны со всеми течениями жизни армянского народа“. Об этом говорит и многовековая архитектура Армении с её древними храмами, и архитектура более позднего времени — периода Советской Армении, памятники которой мы видим на открывшейся в Армянском музее Москвы фотовыставке Арсения Котова. Через свои снимки, сделанные в Армении и других бывших республиках СССР, фотограф рассказывает нам об огромном культурном пласте и эстетике советской эпохи, явленной в архитектуре. В Армении направление советского модернизма дало нам множество имён талантливых архитекторов и скульпторов. Это Артур Тарханян, Рафаел Исраелян, Ара Арутюнян и многие другие. Без памятников этих мастеров мы не мыслим сегодня наших городов. Среди них Цицернакаберд, увековечивший память о трагедии Геноцида армян в Османской империи, и памятник „Мать-Армения“ — отразивший победу в Великой Отечественной войне и пройденный советскими народами общий исторический путь. И наша задача — помнить историю и сохранять её памятники», — отметил основатель Армянского музея Москвы Рубен Григорян на открытии выставки.

 

Открывая выставку, Арсений рассказал о каждой фотографии и местах, запечатлённых им в своих путешествиях по Армении, где он был трижды. Cреди представленных работ можно увидеть такие памятники советской эпохи, как Мемориал памяти жертв Геноцида армян «Цицернакаберд», мемориальный ансамбль «Сардарапат», монумент «Мать-Армения» в ереванском Парке Победы, памятник богине Цовинар в городе Раздан, старый терминал аэропорта Звартноц, станция метро «Еритасардакан», Бюраканская астрофизическая обсерватория, уникальный зеркальный радиотелескоп Геруни, Музей братьев Микоян, столовая Дома отдыха Союза писателей Армении на озере Севан.

В серии армянских фотографий Арсения есть и такие, которые знакомят и с древними монастырями Армении. Сюжеты этих снимков нехарактерны для творчества фотографа, интересующегося в основном советской архитектурой.

Однако не уделить внимание армянским храмам он не смог — в них его поразила сохранившаяся первозданность.

Примечательно, что многие фотографии позволяют взгляду “дотянуться” до горизонта. Однако, подчеркивает фотограф, дроном он практически не пользуется, захватывающие кадры делает с разных высот, например, с крыш или других возвышений.

 

«Арсений не концентрируется только на форме, он выделяет образ.

Фактор созерцания наследия очень важен в его работах, ведь прошло не так много времени, чтобы мы глубоко восприняли ценность архитектуры советской эпохи, в отличие, например, от архитектуры дореволюционной. Благодаря работам Арсения мы можем увидеть наследие в обыденных для нас панельных домах и, главное, разглядеть в них часть себя. Его кадры, приближающиеся к художественным произведениям, не спутаешь ни с какими другими — здесь и мастерство, и техника, и оригинальные пейзажи», — отметил на открытии выставки Тигран Арутюнян, архитектор, историк архитектуры, автор статьи, сопроводившей экспозицию фотографий Арсения Котова.

Фотовыставка Арсения Котова «Архитектура Армении: советское наследие» продлится в Армянском музее Москвы до 6 марта включительно.

 


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