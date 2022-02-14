Понедельник, 14 Февраля 2022 20:15

АрмИнфо. В посольстве Республики Армения в Республике Беларусь состоялась встреча армянского посла Размика Хумаряна с новоназначенным послом Российской Федерации Борисом Грызловым.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в РБ, в ходе доверительного разговора собеседники коснулись широкого круга вопросов армяно-российских двусторонних отношений.

Отдельно были затронуты Арцахская проблематика и в этом контексте усилия РФ по обеспечению мира и безопасности в регионе после 44-дневной войны.

Послы двух государств-союзников также обсудили вопросы сотрудничества и поддержания тесных рабочих контактов между посольствами Республики Армения и Российской Федерации в Беларуси.