Понедельник, 14 Февраля 2022 19:57

АрмИнфо. Право глав государств - участников ОДКБ самостоятельно принимать решение об использовании вооруженных сил своей страны на территории других государств без одобрения парламента - это требование времени. Об этом заявил председатель Комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин,

"[Необходимо] пойти по линии законодательного оформления права высшего руководства страны, главнокомандующего без какого-либо дополнительного обсуждения в парламентских комитетах и в парламентах [использования вооруженного контингента своей страны в миссиях ОДКБ]. Это требование времени. Потому что ситуация может развиваться по-разному", - отметил парламентарий в ходе круглого стола, посвященного международному сотрудничеству в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, передает ТАСС.

Он также напомнил, что это обсуждалось во время недавней встречи руководителей комитетов по международным делам стран - членов ОДКБ. От российской стороны прозвучал вопрос о том, что необходимо избегать ситуаций, когда парламенты вынуждены собираться несколько раз, поскольку с первого раза не удалось проголосовать за использование вооруженного контингента, подчеркнул Карасин. В качестве примера он привел ситуации в Киргизии и в Армении. Парламентарий также заявил, что, по его ощущениям, это предложение "с пониманием было принято".

"Но такую работу надо проводить и доводить до конца. Мы над этим поработаем", -c сказал Карасин.

Сенатор также считает, что сейчас необходимо более тесное сотрудничество по противостоянию международным вызовам и угрозам в рамках таких организаций, как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОДКБ, Межпарламентская ассамблея СНГ.

В начале января этого года в некоторых городах Казахстана начались протесты из-за повышения цен на сжиженный газ, позднее переросшие в массовые беспорядки. Пострадали тысячи человек. По некоторым данным, всего погибли 164 человека, в том числе 103 - в Алма-Ате. В целях стабилизации обстановки в стране президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ. В Казахстан были переброшены миротворческие силы ОДКБ. Они были задействованы в охране объектов государственного значения. Армения направила 100 военнослужащих для участия в контртеррористической операции.