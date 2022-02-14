Понедельник, 14 Февраля 2022 19:53

АрмИнфо. В МИД России подытожили результаты российско-армянских межведомственных консультаций по информационной безопасности.

В МИД РФ напомнили, что в Ереване 10 февраля состоялись российско-армянские межведомственные консультации по проблематике обеспечения информационной безопасности.

"В ходе консультаций состоялся предметный обмен мнениями по всему спектру вопросов российско-армянского сотрудничества в области обеспечения безопасности в информационной сфере на международных и региональных площадках, а также в двустороннем формате.

Проведена обстоятельная "сверка часов" по итогам первой субстантивной сессии Рабочей группы ООН открытого состава но вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ в 2021-2025. Подчеркнута актуальность укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности.

Подтверждена важность наращивания усилий по обеспечению информационной безопасности в рамках СНГ, ОДКБ, а также ОБСЕ.

По итогам консультаций на экспертном уровне согласован проект двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности", - сообщили в МИД РФ.

В состав российской делегации, которую возглавил заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег Храмов, вошли представители аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, МИД России, Минобороны России, Минцифры России, Минюста России, ФСО России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В состав армянской делегации во главе с руководителем Аппарата Совета Безопасности Республики Армения А.Р.Петросяном вошли представители Аппарата Совета Безопасности, МИД, Минобороны, Службы национальной безопасности, Минюста, Министерства высокотехнологической промышленности, Генеральной прокуратуры Республики Армения, ЗАО "Офис по внедрению инфраструктур электронного управления".