Понедельник, 14 Февраля 2022 19:51

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко провел телефонный разговор со спецпредставителем по нормализации отношений между Арменией и Турцией, заместителем председателя Национального Собрания Республики Армения Рубеном Рубиняном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, состоялся обмен мнениями по вопросам реализации московских договоренностей (14 января с.г.) между армянской и турецкой сторонами, а также по дальнейшим шагам в связи с очередным контактом двух спецпредставителей в Вене 24 февраля с.г.

С российской стороны подтверждена готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе.

Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорилось в заявлениях внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.