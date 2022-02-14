Понедельник, 14 Февраля 2022 19:11

АрмИнфо.На армяно-грузинской границе, в 15 км на восток от населенного пункта Бавра, сейсмические службы МЧС РА зарегистрировали подземные толчки магнитудой 3.2.

Как сообщает пресс-служб МЧС РА, землетрясение было зарегистрировано в 18.13 часом по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км. В эпицентре сила толчков составила 4 балла.

Землетрясение в 3 балла ощущалось в Ашоцке Ширакской области РА, в селах Сарчапет, Мецаван и Норашен Лорийской области, и 2-3 балла в городе Ташир.

Отметим, что накануне вечером, на армяно-грузинской границе произошло землетрясение магнитудой в 5.4. В эпицентре толчки составили 6-7 баллов.