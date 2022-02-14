Понедельник, 14 Февраля 2022 17:13

АрмИнфо.В Ереване внимательно следят за процессами вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна в ответ на многочисленные запросы СМИ в том числе и АрмИнфо относительно событий вокруг Украины и деятельности армянского диппредставительства в этой стране.

"Дипломатические представительства Армении на территории Украины (посольство в Киеве и Генконсульство в Одессе) работают в штатном режиме, находясь в постоянном контакте с гражданами РА, которым при необходимости будут даны дополнительные указания", - подчеркнул Унанян.

Отметим, что последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" - 16 февраля.

В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения. В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" - нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации - действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

Кроме того, президент США Джо Байден 11 февраля призвал американцев немедленно покинуть Украину. По его словам, ситуация в этой стране "может выйти из-под контроля очень быстро". Предупреждение с призывом не посещать Украину "из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19Э издал Госдепартамент. Вслед за США власти еще нескольких государств рекомендовали своим жителям воздержаться от поездок на Украину (Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Латвия, Эстония, Северная Македония, Черногория).