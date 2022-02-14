Понедельник, 14 Февраля 2022 16:57

АрмИнфо.В Ереване состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Оппозия отказалась участвовать в работах комиссии.

Так, 14 февраля на открытии первого заседания Следственной комиссии депутат от оппозиционного блока "Честь имею" Тигран Абрамян заявил, что их фракция не будет участвовать в работе комиссии. "Действующая власть, фактически, сама признала, что несет полную ответственность за последствия второй карабахской войны. И в этих условиях осуществление работы комиссии, да еще и во главе с представителями действующей власти, не может быть объективным. Раскрытие обстоятельств 44-дневной войны остается одним из наших приоритетов. Однако, мы считаем, что ее работа должна быть запущена лишь тогда, когда действующее правительство подаст в отставку", - заявил Абраамян.

В свою очередь, депутаты от оппозиционного блока "Армения" (Айастан) Гегам Назарян и Гегам Манукян заявили, что их фракция также не примет участия в работе комиссии. По мнению оппозиционеров, объективное расследование обстоятельств войны возможно лишь тогда, когда оно вверяется оппозиции, а не правящей политической силе, которая повинна в развязывании этой самой войны.

После выражения позиция, "Честь имею" и "Айастан" покинули комнату, в которой проходила встреча. В правящей фракции "Гражданский договор" негативно расценили данный шаг оппозиции. Затем, правящая сила утвердила повестку работы комиссии, которая будет проходить в закрытом режиме.

Глава вышеуказанной комиссии, председатель постоянной парламентской Комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян заверил, что в работе комиссии будут участвовать высококлассные эксперты, и не только военные, а также родители, погибших в ходе боевых действий военнослужащих. Он также заверил, что в ходе расследования обстоятельств апрельской войны 2016 года у оппозиции была возможность задавать любые вопросы и получать ответы, поскольку власти были заинтересованы в объективном расследовании обстоятельств той агрессии. Однако, он умолчал, что результаты работы этой комиссии так и не были надлежащим образом представлены общественности, так же как не были названы виновники этих событий. Никто не был привлечен к ответственности.

Уже на пресс-конференции представителей правящей партии "Гражданский договор" Кочарян касаясь участия непарламентских сил в работе следственной комиссии, отметил, их участие может быть обеспечено только после наличия соответствующего правового решения. "Ни одна непарламентская сила на данный момент не была привлечена к работе комиссии. Конечно, у них есть желание принять во всем этом участие, поскольку имеется соответствующая платформа. Однако определять правовую степень, в которой эти пожелания могут быть реализованы, будет постоянная парламентская Комиссия по обороне и безопасности. Участие непарламентских сил в работе следственной комиссии может быть обеспечено только после наличия соответствующего правового решения",

- пояснил Кочарян.

Он также сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет вызван в комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. "Обязательно. Это желание самого Никола Пашиняна. Парламентская оппозиция, по сути, потеряла возможность провести допрос премьер-министра по интересующим их темам. Длительность встречи не была ограничена. У них была бы возможность задать Пашиняну любые вопросы", - заметил глава комиссии.

Как ранее сообщало АрмИнфо, по инициативе парламентской фракции "Гражданский договор" в Национальном Собрании была создана комиссия по изучению обстоятельств военных действий, развязанных 27 сентября 2020 года против Арцаха. Заявление об этом подписано врио председателя НС, члена фракции "ГД" Акопом Аршакяном. Полномочия комиссии были возложены на главу постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна. Заседания комиссии пройдут в закрытом режиме, будут приглашены бывшие и нынешние высокопоставленные военные из Арцаха и Армении, другие должностные лица.