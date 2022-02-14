Понедельник, 14 Февраля 2022 16:54

АрмИнфо.После вчерашнего землетрясения на армяно-грузинской границе в 13 км на северо-восток от населенного пункта Бавра, магнитудой в 5.4 было зарегистрировано 165 афтершоков, самый сильный из которых - магнитудой в 3.

Об этом на пресс-конференции 14 февраля заявил директор ГНКО "Территориальная Служба сейсмической защиты> Сос Маркарян, коснувшись произошедшего вечером 13 февраля землетрясения.

При этом он констатировал, что афтершоки характерны для подобных землетрясений. "Если сравнивать с землетрясениями прошлых лет на территории Армении, которые мы квалифицировали как несильные, то это уже - умеренно сильное. И возможно, автершоки после этого землетрясения будут длиться немного дольше. Для сравнения скажу, что после зарегистрированного в августе прошлого года, в том же месте (близ Джавахка) землетрясения магнитудой 4.5, в первый день было 69 афтершоков, а на 40-й день их число достигло 223 автершоков, а в этом случае, поскольку магнитуда была выше - 165 афтершоков ", - сказал Маркарян.

Касаясь последствий землетрясения, представитель ведомства отметил, что со старых построек могли сорваться один-два камня, и это не означает, что произошли разрушения. Он обратил внимание, что к примеру, в Ереване кто-то почувствовал сильные толчки, кто- то не почувствовал вовсе..

Касаясь соблюдения норм при строительстве новых зданий в республике, Маркарян заявил, что в советское время в армянской столице здания строились в расчете на 8- балльное землетрясения, однако впоследствии выяснилось, что строить надо было в расчете на 9-10 балльное, следовательно здания в Ереване уязвимы для мощного землетрясения. При этом он отметил, что их специалисты участвуют в проектных работах по застройке, осуществляемых сегодня, однако, этот вопрос в целом курируются комитетом Градостроительства. Маркарян выразил убеждение, что строительные компании в целом соблюдают установленные нормы в этом вопросе.

Отметим, что уже по скорректированным данным МЧС РАнакануне на армяно- грузинской границе, в 13 км на северо-восток от населенного пункта Бавра произошло землетрясение магнитудой 5.4. Армянские сейсмические службы зарегистрировали толчки в 22.25 часов по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км, толчки в эпицентре составили 6-7 баллов.

Землетрясение в 6-7 баллов ощущалось в Ширакской области, 5-6 баллов Лорийской и Арагацотнской областях Армении, в Ереване - в 3 балла.