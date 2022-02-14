Понедельник, 14 Февраля 2022 16:53

АрмИнфо. 16 апреля, в День армянского кино, Национальная киноакадемия Армении проведет 3-ю церемонию награждения отечественной кинопремии <Анаит>.

Согласно источнику, премия в этом году будет вручена в 12 номинациях: <Лучший полнометражный фильм>, <Лучшая режиссура>, <Лучшая мужская роль>, <Лучшая женская роль>, <Лучшая операторская работа>, <Лучший сценарий>, <Лучшая работа художника>, <Лучший композитор>, <Лучший звукорежиссер>, <Лучший анимационный фильм>, <Лучший документальный фильм> и <Лучший короткометражный фильм>.

Отметим, что премия <Анаит> была учреждена в 2017 году и вручается лучшим в области армянского кино. Киноакадемия проводит отбор и представляет тот или иной фильм на самых престижных мировых конкурсах и кинофестивалях; организует различные семинары, встречи и пр. проекты, направленные на развитие киноиндустрии Армении. Лауреатов премии определяют свыше 30 членов Академии путем голосования по специально разработанной системе.

Напомним, что Армянская национальная Киноакадемия была основана в 2011 году с целью представления богатого наследия армянского кино и продвижение современного кинопроизводства Армении на мировом рынке. Это общественная организация, членами которой на сегодняшний день выступают 30 почетных академиков: киноведов, кинокритиков, композиторов, режиссеров, продюсеров. С марта 2019г. Президентом Киноакадемии является Рубен Джагинян - продюсер, Лауреат Государственной премии РА, Академик международной Академии телевидения и радио (IATR).