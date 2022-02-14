Понедельник, 14 Февраля 2022 16:52

АрмИнфо.Необходимо обеспечить въезд миссии ЮНЕСКО и международных гуманитарных организаций в зону нагорно-карабахского конфликта с учетом угрожающих заявлений Азербайджана относительно армянского культурного наследия и уже предпринятых шагов Баку по уничтожению ряда армянских памятников.

Об этом было заявлено в ходе встречи премьер-министра Никола Пашиняна со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром и руководителем миссии ЕС в Армении Андреа Викторин.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, собеседники обсудили сложившуюся после 44-дневной войны ситуацию в регионе, предпринимаемые шаги для разрядки обстановки на армяно-азербайджанской границе и обеспечению стабильности. В частности, состоялся обмен мнениями о результатах, состоявшихся при посредничестве президента Российской Федерации в Сочи, председателя Европейского совета и президента Франции в Брюсселе встреч, а также прошедшей 4 февраля четырехсторонней видеоконференции и о реализации достигнутых договоренностей. Премьер-министр высоко оценил усилия председателя Европейского совета Шарля Мишеля по укреплению взаимопонимания и стабильности в регионе.

Собеседники подчеркнули необходимость полноценного запуска под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ мирного процесса по долгосрочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и активизации деятельности сопредседателей.

В ходе встречи премьер-министр отметил также важность продолжительного развития отношений Армении с ЕС и совместных усилий в этом направлении. Он подчеркнул, что повестка демократических реформ продолжает оставаться в числе приоритетов правительства Армении, добавив, что приверженность властей Армении процессу демократических реформ непоколебима.

Собеседники обсудили также вопросы, связанные с ходом реализации инвестиционного пакета ЕС в размере 2.6 млрд евро для Армении. В этом контексте особо была подчеркнута важность эффективной реализации пакета в 80 млн. евро в Сюникской области.