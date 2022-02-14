Понедельник, 14 Февраля 2022 16:51

АрмИнфо.Глава МИД АР Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с коллегой из Грузии Давидом Залкалиани, поинтересовался ситуацией в связи с произошедшим вчера землетрясением на грузинской территории, и отметил, что Азербайджан в случае необходимости всегда готов оказать помощь.

Как передает пресс-служба МИД Азербайджана, Давид Залкалиани сказал, что землетрясение не вызвало серьезных последствий, и поблагодарил азербайджанского коллегу за проявленную солидарность.

Министры обсудили актуальные вопросы развивающихся двусторонних отношений, а также региональные вопросы.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и предстоящих в ближайшие месяцы мероприятиях.