Понедельник, 14 Февраля 2022 16:49

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 30, 35, 40, 41, 43, 54 в кв. ‘Нарекаци”, 1/1, 1/2, 3/3 в кв “Исаакян”, 25/1, 25/2 в кв. “Ованнисян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома 250, 269 на улице норки Айгинер, гостиница “Наири”, ООО ‘Евростан-Уют”, “Наири бизнес тур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилой дом 4а на улице Шопрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 детский сад N133, школа N144, собственные дома на улицах Котовского и Мусаеляна, жилые дома 4, 6, 8, 10, 12 на улице 9 Мая, собственные дома на 2-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на улицах Мадояна, Одессы, Патканяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 на пр. Багратуняца, жилой дом 26 на улице Шарури, жилой дом 22 на улице Вагаршяна, жилой дом 59/1 на улице Рубинянца, собственные дома 1-18 на улице Бусабанакан, собственные дома 3-20 на улице Герцена, собственные дома на 1-ой улице Эминеску, собственные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, собственные дома 6-57 на пр. Мясникяна, собственный дом 33/2 на улице Рубинянца, жилые дома 1/1-1/5 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 10, 12, 14, 16, 18 на улице Шинарарнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 30-32 на улице Арама Хачатряна, жилой дом 2 на 1-ом переулке, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Армавир; частично село Норапат; села Мргашат, Аревик, Алашерт;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Покр Веди;

10:00-14:00 частично село Айнтап;

10:00-16:00 частично улицы Туманяна, Пушкина, Сазаи Никогосяна, Саят-Новы в городе Веди; частично село Арарат;

10:30-14:30 частично село Верин Арташат;

10:30-16:00 частично село Неркин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-16:00 частично улицы Исраеля Ори, Атарбекяна, Арсеняна, Исаакяна, Орбели в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улица Гая, частично улицы Ханджяна, Арапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Тавушской области:

11:00-13:00 улица 26 Комиссарнери, частично улицы Саят-Нова, Мясникяна, Орджиникидзе в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-14:00 села Сараландж, Наапетаван и Арич в Артикском регионе;

в Сюникской области:

10:30-13:00 село Веришен;

13:30-17:30 село Акнер.