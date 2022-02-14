Понедельник, 14 Февраля 2022 16:48

АрмИнфо. Вице-премьер правительства Армения Мгер Григорян 14 февраля принял делегацию, возглавляемую специальным представителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризису в Грузии Тойво Клааром. На встрече также присутствовала руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники обменялись мнениями вокруг региональных процессов, в частности, о работах, реализуемых с целью разблокирования транспортных коммуникаций. В этом контексте Мгер Григорян представил позицию армянской стороны и коснулся принципов возможной разблокировки.

В ходе встречи также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.