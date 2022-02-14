Понедельник, 14 Февраля 2022 13:04

АрмИнфо. За прошедший день в Армении провели 4 245 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 695 граждан (16,3% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 2 306 человек, скончалось - 19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 14 февраля фактическое лечение получает 21 702 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 828 454 теста на коронавирус, из коих было выявлено 407 074 случая заражения (14,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 375 612 человек (92,2%), скончалось - 8 186 (2%).