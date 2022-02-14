Понедельник, 14 Февраля 2022 13:02

АрмИнфо.Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате способствовало бы активизации торговли, развитию транспортно- логистической инфраструктуры и в целом было бы полезно всем государствам региона.

Подобное мнение в интервью ТАСС выразил директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов, касаясь перспектив включения Азербайджана в ЕАЭС на правах наблюдателя.

На замечание, что ранее Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы стать страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Прорабатывается ли сейчас этот вопрос и каковы перспективы, Евдокимов, в частности сказал: " Вопрос, действительно, на слуху. Евразийский экономический союз открыт для государств, которые выражают заинтересованность во взаимодействии с ним. Мы, безусловно, приветствуем желание государств-участников СНГ быть вовлеченными в более глубокие интеграционные процессы".

При этом он обратил внимание, что экспертные дискуссии, прошедшие в декабре прошлого года в Баку на площадке Азербайджанской дипломатической академии с участием вице-премьеров России и Азербайджана, продемонстрировали интерес к этой теме.

Дипломат также напомнил, что решение о повышении уровня взаимодействия с Союзом принимается с согласия всех государств-членов и заинтересованной стороны по итогам всестороннего анализа возможных экономических последствий такого шага. "Со своей стороны, оказываем партнерам необходимую информационную поддержку", - отметил Евдокимов.