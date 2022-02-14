Понедельник, 14 Февраля 2022 13:01

АрмИнфо. Спасательные службы МЧС Армении с 22.25 часов 13 февраля по 00:30 часов 14 февраля отреагировали на 9 случаев разрушений в результате ночного землетрясения на территории страны.

Так, согласно ведомству, 5 случаев было в Ереване. "Поступил сигнал об обрушении балкона второго этажа по адресу ул. Вардашена 6, д.68а. На место выехал один боевой расчет спасателей. Выяснилось, что от входного в подъезд балкона оторвались два камня. Спасатели расчистили территорию и убрали камни.

Также поступил сигнал о частичном обрушении стены по адресу переулок ул. Арцаха 4, д.10. Приехавшие на место спасатели выяснили, что от стены отвалились 8 камней. В квартирах нескольких домов, согласно поступившим сигналам, появились трещины либо расширились существующие", - сообщает МЧС РА.

В ведомстве отметили, что 4 сигнала поступили в Лорийской области: поступило сообщение об обрушении стены стена подвала дома № 2 по улице Соса Саргсяна в Степанаване. Прибывшие на место спасатели выяснили, что обрушилась около 3 кв.м стены, пострадавших нет. "Также выяснилось, что в Алаверды, Стапанаване и Ванадзоре от некоторых домов оторвались камни, облицовочная плитка и штукатурка", - добавили в МЧС РА.

Еще один случай был зарегистрирован согласно ведомству, в Гюмри. "Из 26-го дома в квартале Антараван 3 поступил сигнал о том, что от здания оторвались камни. Выехавший на место расчет выяснил, что с 4 и 5 этажей оторвались 8 камней (около 15 кв.м.): Пожарные расчистили территорию", - говорится в сообщении.

"В тот же день армянская сторона связалась с оперативными дежурными Департамента по чрезвычайным ситуациям МЧС России и ЧС МВД Грузии для уточнения оперативной обстановки в Грузии. Обвалов и разрушений нет", - подытожили в МЧС РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, накануне на армяно-грузинской границе, в 16 км на северо-восток от населенного пункта Бавра произошло землетрясение магнитудой 5.2. Армянские сейсмические службы зарегистрировали толчки в 22.25 часов по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км, толчки в эпицентре составили 6-7 баллов.

Землетрясение в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях Армении, в Ереване - в 3 балла. Многие жители столицы и областей вышли на улицы.

В Грузии землетрясение магнитудой 6.2 произошло у села Самеба (Джавахк) в 58 километрах от Тбилиси. Информацию распространяет Институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга. <Сегодня в 22:25 по тбилисскому времени у села Самеба произошло землетрясение силой 6,2 магнитуды (ML)>, - говорится в сообщении. В Азербайджане землетрясение ощутили в Мингечауре и Шамкире.