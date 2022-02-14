Понедельник, 14 Февраля 2022 13:00

АрмИнфо.Вакцина американского производства Pfizer доставлена в Армению.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в общей сложности было импортировано 100 620 доз вакцины Pfizer (на основании mRNA), что было предусмотрено договором, подписанным между Минздравом Армении и американской фармацевтической компанией Pfizer.

После распределения вакцина Pfizer, как и другие вакцины в стране, будет доступна в учреждениях первичной медико-санитарной помощи и мобильных пунктах вакцинации.

Напомним, что правительство Армении 23 декабря 2021г. на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс. доз антиковидной вакцины Pfizer.