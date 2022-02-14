Понедельник, 14 Февраля 2022 12:59

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с послом Чехии в нашей стране Бедрихом Копецким представил программы, связанные с правами детей, женщин и людей с инвалидностью, борьбой со стереотипами, правами беженцев и просителей убежища, свободой слова и профессиональной деятельностью журналистов и т.д.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с защитой прав человека, в том числе и в таких сферах, как места лишения свободы (исправительные учреждения, психиатрические больницы и др.), проблемы, зафиксированные в судебной системе, связанные с необоснованными задержками судебных заседаний, нарушения разумных сроков, и т. д.

В ходе встречи Защитник прав человека отметил, что одним из главных вопросов на данный момент является обеспечение безопасности и прав человека. Он констатировал, что ежедневно азербайджанские вооруженные силы нарушают права приграничных жителей Армении (право на жизнь, право на воду и собственность и т.д.), грубо нарушая требования ООН, поэтому они должны уйти, чтобы гарантировать нормальную жизнь люди. Татоян указал на необходимость создания пояса безопасности.

Посол поблагодарил Армана Татояна за работу, проделанную на протяжении всего его пребывания в должности, его важную миссию по защите прав человека.