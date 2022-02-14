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АрмИнфо. Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с послом Чехии в нашей стране Бедрихом Копецким представил программы, связанные с правами детей, женщин и людей с инвалидностью, борьбой со стереотипами, правами беженцев и просителей убежища, свободой слова и профессиональной деятельностью журналистов и т.д.
Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с защитой прав человека, в том числе и в таких сферах, как места лишения свободы (исправительные учреждения, психиатрические больницы и др.), проблемы, зафиксированные в судебной системе, связанные с необоснованными задержками судебных заседаний, нарушения разумных сроков, и т. д.
В ходе встречи Защитник прав человека отметил, что одним из главных вопросов на данный момент является обеспечение безопасности и прав человека. Он констатировал, что ежедневно азербайджанские вооруженные силы нарушают права приграничных жителей Армении (право на жизнь, право на воду и собственность и т.д.), грубо нарушая требования ООН, поэтому они должны уйти, чтобы гарантировать нормальную жизнь люди. Татоян указал на необходимость создания пояса безопасности.
Посол поблагодарил Армана Татояна за работу, проделанную на протяжении всего его пребывания в должности, его важную миссию по защите прав человека.
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|В МИД России подытожили результаты российско-армянских межведомственных консультаций по информационной безопасности
|Андрей Руденко и Рубен Рубинян обсудили армяно-турецкие отношения
|На армяно-грузинской границе произошло втрое землетрясение за сутки
|Тойво Клаар Папикяну: Евросоюз готов содействовать окончательному урегулированию карабахского конфликта
|МИД: В Ереване внимательно следят за процессами вокруг Украины
|Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
|В Ереване состоялось первое заседание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|МЧС Армении: Вчерашнее землетрясение считается умеренно сильным
|Весной в Ереване состоится церемония награждения отечественной кинопремии <Анаит>
|Премьер-министр Армении принял Тойво Клаара
|Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы региональной повестки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мгер Григорян с представителями ЕС обсудил работы, реализуемые с целью разблокирования транспортных коммуникаций
|В Москве состоится подписание "Совместной позиции РATC ШОС, АТЦ СНГ и Секретариата ОДКБ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму"
|ЕС окажет техническую помощь Азербайджану в размере $5.25 млн
|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 19 человек
|Российский дипломат: Развитие диалога Баку с ЕАЭС в любом формате было бы полезно всем государствам региона
|В МЧС Армении сообщают о 9 случаях разрушений в результате ночного землетрясения на территории страны
|Комиссия НС одобрила выдвижение кандидатуры Атома Джанджугазяна на должность председателя Аудиторской палаты
|В Армению доставили партию американской вакцины Pfizer
|Омбудсмен Армении провел встречу с послом Чехии
|В Армении от коронавируса полностью вакцинировалось 876 951 человек
|Азербайджанские высокопоставленные военные арестованы по обвинению в присвоении свыше $5,8 млн
|Сейсмослужбы МЧС Армении изучат последствия землетрясения на севере страны
|На армяно-грузинской границе произошло землетрясение магнитудой 5.2
|Глава МИД Арцаха презентовал книгу об этнонациональной политике Азербайджана
|Глава МИД Арцаха назвал условия возвращения азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах
|Степанакерт: Должна быть обеспечена бесперебойная связь Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром
|Пресс-секретарь: Информация о том, что президент Арцаха выразил готовность уйти с поста президента, не соответствует действительности
|За сутки в Армении подтвердилось 2 402 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 4 610 человек
|ВТБ (Армения) выступает агентом Министерства финансов на рынке государственных облигаций
|Посольство США выразило поддержку главе делегации Евросоюза в Армении
|Движение "5165" обвинило действующие власти в том, что они смирились с оккупацией Азербайджаном части суверенных территорий Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Консульский отдел посольства России в Армении 14 февраля возобновит прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов и виз
|Главы МИД Армении и Греции обсудили процессы вокруг нормализации армяно- турецких отношений
|Минобороны Армении обвинило азербайджанское оборонное ведомство в распространении дезинформации
|Опрос MPG: Лишь 2.4% ереванцев поддержали кандидатуру Ваагна Хачатуряна на пост президента РА
|Опрос MPG: Почти половина жителей Еревана не поддержали решение Пашиняна об отправке армянских военнослужащих в составе контингента ОДКБ в Казахстан
|Армения занимает ведущую позицию в регионе по Индексу демократии по версии The Economist Intelligence Unit
|Опрос MPG: Жители Еревана в целом довольны нововведениями в полиции Армении
|Парламентская оппозиция отказалась участвовать в работе Комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили карабахский конфликт
|Опрос MPG: Больше половины респондентов в Ереване выступает против открытия границы с Турцией
|Секретарь Совбеза Армении и замсекретаря Совбеза России подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в сфере информационной безопасности
|Омбудсмен Арцаха: ВС Азербайджана обстреляли жилые дома села Красный базар и Тагавард
|МИД: Армения не присоединялась к какому-либо бойкоту Олимпийских игр в Пекине
|В Мартакерте состоялось открытие первого бокса ТУМО
|За сутки в Армении от коронавируса скончался 31 человек
|Политолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать больше
|Прогноз: Азербайджан будет стремиться удерживать Армению под силовым воздействием
|Глава МИД Арцаха с рабочим визитом посетил Брюссель и рассказал об агрессии Азербайджана в отношении армян
|Секретарь Совбеза Армении и Генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
|Телеканал ArmNews, радио ArmNews FM и издание Tert.am прекращают деятельность
|"Карабах Телеком" с 1 марта 2022 года прекратит предоставление бесплатных услуг
|Golden Palace в Цахкадзоре продана ООО "Проект интер-инвест"
|Армения и Россия согласовали проект двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности
|МИД: Ереван считает приоритетным осуществление миссии по сбору фактов в зоне карабахского конфликта, предложенной генсеком ЮНЕСКО
|В 2021 году Следственным комитетом Армении было расследовано 556 уголовных дел о домашнем насилии
|Читать больше
|Аналитик: Долгосрочность программ Анкары и Баку уже является для Армении угрозой
|Политолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать больше
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