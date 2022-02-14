Понедельник, 14 Февраля 2022 10:52

АрмИнфо.За неделю число полностью вакцинированных от коронавируса в Армении граждан возросло на 2%, составив 876 951. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 13 февраля с.г. в общей же сложности антиковидную вакцину получили 1 959 789 человек, из коих первым компонентом вакцинировалось 1 067 296 граждан (недельный рост на 1,2%).

При этом, за последнюю неделю число ревакцинированных граждан достигло 15 539 (рост на 25,3%).

Напомним, что на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.

Кроме того, правительство Армении 23 декабря 2021г. на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс. доз антиковидной вакцины от Pfizer