Понедельник, 14 Февраля 2022 10:50

АрмИнфо. Четверо высокопоставленных сотрудников министерства обороны Азербайджана арестованы по делу о присвоении более 10 млн манатов, им предъявлено обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса страны (присвоение в особо крупном размере), пишут азербайджанские СМИ.

Согласно изданиям, решением Бакинского военного суда мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца избрана в отношении начальника Финансового управления Рафаэля Халилова, начальника финансового отдела N-й воинской части Фазаиля Алиева, начальника Финансового управления Сухопутных войск Байрама Байрамова и офицера Финансового управления Вюсала Ализаде.

Отмечается, что военнослужащие были задержаны в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана, а общая сумма причиненного ущерба превышает 10 млн манатов (свыше 5,8 миллиона долларов).