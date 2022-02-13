Воскресенье, 13 Февраля 2022 23:10

АрмИнфо. На армяно-грузинской границе, в 16 км на северо-восток от населенного пункта Бавра произошло землетрясение магнитудой 5.2. Как сообщает МЧС РА, армянские сейсмические службы зарегистрировали толчки в 22.25 часов по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 км, толчки в эпицентре составили 6-7 баллов.

Землетрясение в 4-5 баллов ощущалось в Ширакской, Лорийской и Арагацотнской областях Армении, в Ереване - в 3 балла. Многие жители столицы и областей вышли на улицы.

Примечательно, что ровно год назад в этот день на территории Армении так же было землетрясение.

Меж тем, согласно грузинским СМИ, В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6.2. Информацию распространяет Институт наук по изучению Земли и Национальный центр сейсмического мониторинга. «Сегодня в 22:25 по тбилисскому времени у села Самеба произошло землетрясение силой 6,2 магнитуды (ML)», — говорится в сообщении.