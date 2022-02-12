Суббота, 12 Февраля 2022 17:12

АрмИнфо.Что происходило в Казахстане в январе этого года? Ответить на этот вопрос попытались участники специальной международной конференции, которая прошла в столице.

Версий озвучили сразу несколько. Причем, достаточно разных. Однако эксперты сходятся во мнении, что участники беспорядков были хорошо координированы, а у организаторов акций был четкий план. О чем это свидетельствует, расскажут корреспонденты «Хабар 24».