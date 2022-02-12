Суббота, 12 Февраля 2022 17:04

АрмИнфо. Глава МИД Арцаха, доктор исторических наук Давид Бабаян презентовал книгу "Этнонациональная политика Азербайджана и реакция нацменьшинств".

"Это первая часть исследования, она посвящена курдам и татам. Вторая часть будет посвящена лезгинам, аварцам и талышам. Разделение тем связано с разными подходами малых народов к ассимиляции. Например, курды и таты ассимилировались, но взамен добились высоких должностей. Лезгины, аварцы и талыши предпочли сохранить самобытность.

Также в ближайшее время выйдет в свет третье издание монографии Давида Бабаяна, посвященная водной безопасности Арцаха. Первые два датированы 2007 и 2018 гг. В третье издание включены вопросы, связанные с изменением ситуации после войны 2020 г. и перехода под азербайджанский контроль Карвачара, имеющего ключевое значение в плане водной безопасности, поскольку более 90% рек в Арцаха берут начало в этом районе", - было сообщено в ходе презентации.