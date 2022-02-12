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 Суббота, 12 Февраля 2022 17:04
Марианна Мкртчян

Глава МИД Арцаха презентовал книгу об этнонациональной политике Азербайджана

Глава МИД Арцаха презентовал книгу об этнонациональной политике Азербайджана

АрмИнфо. Глава МИД Арцаха, доктор исторических наук Давид Бабаян презентовал книгу "Этнонациональная политика Азербайджана и реакция нацменьшинств".

"Это первая часть исследования, она посвящена курдам и татам. Вторая часть будет посвящена лезгинам, аварцам и талышам. Разделение тем связано с разными подходами малых народов к ассимиляции. Например, курды и таты ассимилировались, но взамен добились высоких должностей. Лезгины, аварцы и талыши предпочли сохранить самобытность.

Также в ближайшее время выйдет в свет третье издание монографии Давида Бабаяна, посвященная водной безопасности Арцаха. Первые два датированы 2007 и 2018 гг. В третье издание включены вопросы, связанные с изменением ситуации после войны 2020 г.  и перехода под азербайджанский контроль Карвачара, имеющего ключевое значение в плане водной безопасности, поскольку более 90% рек в Арцаха берут начало в этом районе", - было сообщено в ходе презентации. 


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