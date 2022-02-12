Суббота, 12 Февраля 2022 17:03

АрмИнфо. Глава МИД Арцаха Давид Бабаян назвал условия возвращения азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах.

Так, 12 февраля на встрече в НАНА РА, касаясь этого вопроса, Бабаян подчеркнул, что для этого есть два условия.

"Во-первых, должны быть решены все политические вопросы, ключевой из которых - признание Арцаха, и в первую очередь - Азербайджаном. Во-вторых, армяне-беженцы также должны иметь возможность вернуться в Баку и другие азербайджанские города, откуда были насильственно изгнаны. Иначе быть не может", - подчеркнул глава карабахского внешнеполитического ведомства. В этом ключе он напомнил, что речь идет не только о беженцах первой войны, но к ним добавились и люди, лишившиеся домов в 44-дневной войне.

Отвечая на вопрос о возможности деоккупации Шуши и Гадрута, министр отметил, что вопрос всегда на повестке, как и вопрос оккупированных Азербайджаном ранее Шаумяна, Геташена, части Мартунинского района.

Указав на важность осуществления постоянных шагов для достижения этой цели, Бабаян подчеркнул, что в Арцахе никогда не откажутся от своей земли.

Касаясь в целом текущей ситуации в Арцахе, глава МИД отметил, что она сложная. "Но, тем не менее, мы тверды, наше тело изранено, но дух не сломлен. Пусть все это знают. Несмотря на различные провокации, несмотря на давление со стороны Азербайджана, мы не свернем с избранного нами пути. А стрельба и провокации всегда были и, к сожалению, будут, потому что таков стиль врага", - сказал он.

Он также коснулся культурного геноцида, осуществляемого Азербайджаном на оккупированных территориях, и отметил, что он осуществляется разными способами.

Бабаян обратил внимание на то, что происходит варварское уничтожение памятников и кладбищ, параллельно предпринимаются попытки деарменизировать эти памятники, приписать албанцам. "Это нелепость. Такие попытки предпринимаются азербайджанской стороной в случаях, когда они не могу т сравнять с землей памятник, например, Дадиванк. Это столь же нелепо, как и заявление Эрдогана о том, что турки первыми прилунились. Они и шумеров именуют азербайджанцами. Цивилизованный мир должен отреагировать на действия Азербайджана", - отметил министр.

Касаясь заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна с трибуны парламента о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном, Бабаян отметил, что это всегда было конечной целью.

Он обратил внимание, что именно мирным соглашением должен быть окончательно урегулирован азербайджано-карабахский конфликт. "Иной вопрос, что Азербайджан имеет другое представление, он хочет, чтобы армяне покинули Арцах. И он этого не скрывает. Следовательно, работать над мирным соглашением надо, но полагаю, что Азербайджан постарается торпедировать эту благую инициативу армянской стороны",

- считает Бабаян.

Он также напомнил, что официальный Степанакерт всегда говорил, что конфликт может быть урегулирован только если произойдет примирение между обществами. В этом ключе министр выразил убеждение, что азербайджанское общество, к сожалению, не готово. "Проблема тут не в народе. Не бывает плохих и хороших народов. Есть хорошие и плохие правители. В лице Азербайджана мы имеем государство, которое возвело нацизм в ранг государственной политики", - констатировал он.

Вместе с тем он вновь напомнил, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. "Пусть это знают все. Это неприемлемо для нас. Что может сделать мир? Сказать - присоединяйтесь к Азербайджану? Мы не присоединимся, и что они могут сделать? Устроить резню? Конечно, нет. А посягательства, терроризм нас не пугают", - сказал он, также обратив внимание на то, что Армения никогда официально не признавала территориальную целостность Азербайджанской Республики, да и в территориальной целостности Азербайджана Арцаха нет.