Суббота, 12 Февраля 2022 17:02

АрмИнфо.Должна быть обеспечена бесперебойная связь Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром, и эта связь не может контролироваться Азербайджаном. Об этом 12 февраля заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян на встрече в НАН РА, касаясь возможности строительства дороги в обход Лачина, в результате чего несколько армянских сел окажутся под контролем Азербайджана.

Бабаян подчеркнул, что вопрос бесперебойной связи в центре внимания властей Арцаха и окончательного решения нет. "Идут переговоры. Мы будем отстаивать свои интересы", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что со стороны Азербайджана были разговоры об установке КПП и подчеркнул неприемлемость такого подхода.

На просьбу рассказать о визите в Брюссель, Бабаян констатировал, что в рамках визита затрагивались различные вопросы. "В Европе есть здоровые силы, обеспокоенные ситуацией, созданной преступной деятельностью азербайджано-турецкого террористического союза, несущей угрозу не только Арцаху и Армении, но всему цивилизованному миру. Это вопрос времени. Просто мы были первыми, очередь за другими. Время это покажет. Если цивилизованный мир будет закрывать глаза на происходящее, на уничтожение культурных ценностей, на культурный геноцид, происходящий на оккупированных Азербайджаном карабахских территориях, антиармянскую политику Азербайджана, терроризм, фактор времени скажется еще раньше. В действительности нападки на цивилизованный мир начались давно. Вспомним, какой лексикон использовал Эрдоган, обращаясь к президенту Франции", - сказал Бабаян.

При этом он указал на важность прошедших встреч, на которых поднимались в том числе и вопросы гуманитарного характера, среди которых: необходимость освобождения пленных и заложников, культурный геноцид осуществляемый Азербайджаном. По его словам, на встречах также указывалась важная роль России как одного из ключевых сил в деле сохранения мира и стабильности.