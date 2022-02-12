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АрмИнфо.Должна быть обеспечена бесперебойная связь Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром, и эта связь не может контролироваться Азербайджаном. Об этом 12 февраля заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян на встрече в НАН РА, касаясь возможности строительства дороги в обход Лачина, в результате чего несколько армянских сел окажутся под контролем Азербайджана.
Бабаян подчеркнул, что вопрос бесперебойной связи в центре внимания властей Арцаха и окончательного решения нет. "Идут переговоры. Мы будем отстаивать свои интересы", - подчеркнул министр.
Он также напомнил, что со стороны Азербайджана были разговоры об установке КПП и подчеркнул неприемлемость такого подхода.
На просьбу рассказать о визите в Брюссель, Бабаян констатировал, что в рамках визита затрагивались различные вопросы. "В Европе есть здоровые силы, обеспокоенные ситуацией, созданной преступной деятельностью азербайджано-турецкого террористического союза, несущей угрозу не только Арцаху и Армении, но всему цивилизованному миру. Это вопрос времени. Просто мы были первыми, очередь за другими. Время это покажет. Если цивилизованный мир будет закрывать глаза на происходящее, на уничтожение культурных ценностей, на культурный геноцид, происходящий на оккупированных Азербайджаном карабахских территориях, антиармянскую политику Азербайджана, терроризм, фактор времени скажется еще раньше. В действительности нападки на цивилизованный мир начались давно. Вспомним, какой лексикон использовал Эрдоган, обращаясь к президенту Франции", - сказал Бабаян.
При этом он указал на важность прошедших встреч, на которых поднимались в том числе и вопросы гуманитарного характера, среди которых: необходимость освобождения пленных и заложников, культурный геноцид осуществляемый Азербайджаном. По его словам, на встречах также указывалась важная роль России как одного из ключевых сил в деле сохранения мира и стабильности.
|Глава МИД Арцаха презентовал книгу об этнонациональной политике Азербайджана
|Глава МИД Арцаха назвал условия возвращения азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах
|Степанакерт: Должна быть обеспечена бесперебойная связь Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром
|Пресс-секретарь: Информация о том, что президент Арцаха выразил готовность уйти с поста президента, не соответствует действительности
|За сутки в Армении подтвердилось 2 402 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 4 610 человек
|ВТБ (Армения) выступает агентом Министерства финансов на рынке государственных облигаций
|Посольство США выразило поддержку главе делегации Евросоюза в Армении
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|Консульский отдел посольства России в Армении 14 февраля возобновит прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов и виз
|Главы МИД Армении и Греции обсудили процессы вокруг нормализации армяно- турецких отношений
|Минобороны Армении обвинило азербайджанское оборонное ведомство в распространении дезинформации
|Опрос MPG: Лишь 2.4% ереванцев поддержали кандидатуру Ваагна Хачатуряна на пост президента РА
|Опрос MPG: Почти половина жителей Еревана не поддержали решение Пашиняна об отправке армянских военнослужащих в составе контингента ОДКБ в Казахстан
|Армения занимает ведущую позицию в регионе по Индексу демократии по версии The Economist Intelligence Unit
|Опрос MPG: Жители Еревана в целом довольны нововведениями в полиции Армении
|Парламентская оппозиция отказалась участвовать в работе Комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили карабахский конфликт
|Опрос MPG: Больше половины респондентов в Ереване выступает против открытия границы с Турцией
|Секретарь Совбеза Армении и замсекретаря Совбеза России подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в сфере информационной безопасности
|Омбудсмен Арцаха: ВС Азербайджана обстреляли жилые дома села Красный базар и Тагавард
|МИД: Армения не присоединялась к какому-либо бойкоту Олимпийских игр в Пекине
|В Мартакерте состоялось открытие первого бокса ТУМО
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|Политолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать больше
|Прогноз: Азербайджан будет стремиться удерживать Армению под силовым воздействием
|Глава МИД Арцаха с рабочим визитом посетил Брюссель и рассказал об агрессии Азербайджана в отношении армян
|Секретарь Совбеза Армении и Генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
|Телеканал ArmNews, радио ArmNews FM и издание Tert.am прекращают деятельность
|"Карабах Телеком" с 1 марта 2022 года прекратит предоставление бесплатных услуг
|Golden Palace в Цахкадзоре продана ООО "Проект интер-инвест"
|Армения и Россия согласовали проект двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности
|МИД: Ереван считает приоритетным осуществление миссии по сбору фактов в зоне карабахского конфликта, предложенной генсеком ЮНЕСКО
|В 2021 году Следственным комитетом Армении было расследовано 556 уголовных дел о домашнем насилии
|Акция протеста перед делегацией ЕС в Армении: "Уou are not EU"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|В Армении повысят пенсии судей и чиновников СК, КГД и Антикоррупционного комитета: на очереди новые повышения зарплат в судебной системе
|Грузинская телекомпания "Имеди" принесла извинения за "ошибку" в репортаж про "мацун"
|Правительство Армении выделило МО допсредства на финансирование покупок, содержащих государственную или служебную тайну
|Чавушоглу: Турция не отклонила предложение Армении встретиться в Вене
|Омбудсмен Армении рассматривает уголовное дело в отношении судьи Бориса Бахшияна с точки зрения системных угроз независимости судебной власти
|Армен Григорян: В Армении не рассматривают вопрос о присоединении к Союзному государству
|Прогноз: Поглощение Азербайджана Турцией ничего хорошего Армении, РФ и Ирану не сулит
|Аналитик: Политика Пашиняна по принципу "чего изволите" не оставляет места для ответа Лукашенко
|Посол России: Грибоедов - один из самых ярких символом общности и исторических судеб армянского и русского народов
|Совбез: Предложения Армении по делимитации и демаркации границ касаются договоренностей, а не предусловий
|В Армении будет создан Центр интеграции репатриантов
|Омбудсмен Армении рассказал послу США о нарушениях прав жителей приграничья со стороны ВС Азербайджана
|Армения и Украина укрепляют сотрудничество в сфере высшего образования
|СНБ Армении сообщает о разоблачении в стране шпионской сети
|Армения заключит Соглашение о реадмиссии с Польшей
|За сутки в Армении подтвердилось 2 842 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 2 548 человек
|Армения ограничивает публичную демонстрацию, оборот и потребление заменителей табачных изделий
|Минобороны Армении опровергает дезинформацию Азербайджана
|Большинство граждан Турции против нормализации отношений с Арменией и видят в ней угрозу
|Арарат Мирзоян: Поступающие из Анкары сигналы находятся в положительном контексте
|В Москве подчеркнули важность скорейшего завершения обмена удерживаемыми лицами между Ереваном и Баку по формуле "всех на всех"
|Захарова и Мирзоян о важности охраны армянского культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе
|Cостоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с Министром туризма Государства Израиль
|Урегулирование карабахского конфликта в числе вопросов повестки визита Действующего председатель ОБСЕ в Москву
|Читать больше
|Политолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать больше
|Прогноз: Азербайджан будет стремиться удерживать Армению под силовым воздействием
|Прогноз: Поглощение Азербайджана Турцией ничего хорошего Армении, РФ и Ирану не сулит
|Аналитик: Политика Пашиняна по принципу "чего изволите" не оставляет места для ответа Лукашенко
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