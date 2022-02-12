Суббота, 12 Февраля 2022 13:32

АрмИнфо.Тиражируемая в некоторых армянских СМИ информация о том, что несколько дней назад президент Араик Арутюнян якобы выразил готовность уйти с поста президента, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-секретарь президента Республики Арцах Лусине Аванесян.

В частности, она напомнила, что в послевоенный период президент Арутюнян несколько раз заявлял о своей готовности уйти в отставку, но только тогда, когда в Арцахе можно будет провести общенациональные выборы.

<В эти дни в Арцахе стартовал процесс конституционных реформ, который даст ответы на ряд вопросов. До завершения процесса я воздержусь от комментариев по всем другим обсуждениям>, - сказала Аванесян.