Суббота, 12 Февраля 2022 11:31

АрмИнфо.За прошедший день в Армении провели 7 249 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 402 граждан (33,1% от числа, сдавших тест), при этом выздоровело 4 610 человек, скончалось - 12.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 12 февраля фактическое лечение получает 24 807 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 819 020 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 404 805 случаев заражения (14,3% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 370 272 человека (91,4%), скончалось - 8 157 (2%).