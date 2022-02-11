Пятница, 11 Февраля 2022 18:18

АрмИнфо.ВТБ (Армения) выступает агентом Министерства финансов Республики Армения. Клиенты банка смогут приобретать государственные облигации на первичном рынке ценных бумаг.

В 2021 году Банк ВТБ (Армения) укрепил свои позиции на рынке ценных бумаг, а также расширил клиентскую базу, став одним из семи локальных банков-агентов на рынке государственных облигаций.

Банк предоставляет возможность физическим и юридическим лицам, в том числе финансовым и кредитным организациям приобретать через аукцион Министерства финансов Республики Армения государственные ценные бумаги. ВТБ (Армения) давно работает на долговом рынке, в том числе обладает практикой успешного взаимодействия с международными инвесторами. С учетом того, что государственные облигации номинированы в национальной валюте Армении, участие внешних инвесторов активизирует валютный и денежный рынки страны, а также вторичный рынок ценных бумаг РА.

«Банк ВТБ (Армения) следует тенденциям международного долгового рынка и работает как агент министерства на рынке гособлигаций. Мы помогаем привлекать новых инвесторов, которые обеспечивают приток средств в национальную экономику. Наши приоритеты на 2022 год в этом направлении - дальнейшее расширение клиентской базы за счет высокого качества предоставляемых услуг и максимального использования возможностей и профессиональных компетенций группы ВТБ», - отметила Марианна Степанян, заместитель директора Финансового департамента- начальник Казначейства ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»