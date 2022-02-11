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АрмИнфо.ВТБ (Армения) выступает агентом Министерства финансов Республики Армения. Клиенты банка смогут приобретать государственные облигации на первичном рынке ценных бумаг.
В 2021 году Банк ВТБ (Армения) укрепил свои позиции на рынке ценных бумаг, а также расширил клиентскую базу, став одним из семи локальных банков-агентов на рынке государственных облигаций.
Банк предоставляет возможность физическим и юридическим лицам, в том числе финансовым и кредитным организациям приобретать через аукцион Министерства финансов Республики Армения государственные ценные бумаги. ВТБ (Армения) давно работает на долговом рынке, в том числе обладает практикой успешного взаимодействия с международными инвесторами. С учетом того, что государственные облигации номинированы в национальной валюте Армении, участие внешних инвесторов активизирует валютный и денежный рынки страны, а также вторичный рынок ценных бумаг РА.
«Банк ВТБ (Армения) следует тенденциям международного долгового рынка и работает как агент министерства на рынке гособлигаций. Мы помогаем привлекать новых инвесторов, которые обеспечивают приток средств в национальную экономику. Наши приоритеты на 2022 год в этом направлении - дальнейшее расширение клиентской базы за счет высокого качества предоставляемых услуг и максимального использования возможностей и профессиональных компетенций группы ВТБ», - отметила Марианна Степанян, заместитель директора Финансового департамента- начальник Казначейства ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»
|ВТБ (Армения) выступает агентом Министерства финансов на рынке государственных облигаций
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Консульский отдел посольства России в Армении 14 февраля возобновит прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов и виз
|Главы МИД Армении и Греции обсудили процессы вокруг нормализации армяно- турецких отношений
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|Армения занимает ведущую позицию в регионе по Индексу демократии по версии The Economist Intelligence Unit
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|Парламентская оппозиция отказалась участвовать в работе Комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|Госсекретарь США и глава МИД Франции обсудили карабахский конфликт
|Опрос MPG: Больше половины респондентов в Ереване выступает против открытия границы с Турцией
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|В Мартакерте состоялось открытие первого бокса ТУМО
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|Глава МИД Арцаха с рабочим визитом посетил Брюссель и рассказал об агрессии Азербайджана в отношении армян
|Секретарь Совбеза Армении и Генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
|Телеканал ArmNews, радио ArmNews FM и издание Tert.am прекращают деятельность
|"Карабах Телеком" с 1 марта 2022 года прекратит предоставление бесплатных услуг
|Golden Palace в Цахкадзоре продана ООО "Проект интер-инвест"
|Армения и Россия согласовали проект двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности
|МИД: Ереван считает приоритетным осуществление миссии по сбору фактов в зоне карабахского конфликта, предложенной генсеком ЮНЕСКО
|В 2021 году Следственным комитетом Армении было расследовано 556 уголовных дел о домашнем насилии
|Акция протеста перед делегацией ЕС в Армении: "Уou are not EU"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|В Армении повысят пенсии судей и чиновников СК, КГД и Антикоррупционного комитета: на очереди новые повышения зарплат в судебной системе
|Грузинская телекомпания "Имеди" принесла извинения за "ошибку" в репортаж про "мацун"
|Правительство Армении выделило МО допсредства на финансирование покупок, содержащих государственную или служебную тайну
|Чавушоглу: Турция не отклонила предложение Армении встретиться в Вене
|Омбудсмен Армении рассматривает уголовное дело в отношении судьи Бориса Бахшияна с точки зрения системных угроз независимости судебной власти
|Армен Григорян: В Армении не рассматривают вопрос о присоединении к Союзному государству
|Прогноз: Поглощение Азербайджана Турцией ничего хорошего Армении, РФ и Ирану не сулит
|Аналитик: Политика Пашиняна по принципу "чего изволите" не оставляет места для ответа Лукашенко
|Посол России: Грибоедов - один из самых ярких символом общности и исторических судеб армянского и русского народов
|Совбез: Предложения Армении по делимитации и демаркации границ касаются договоренностей, а не предусловий
|В Армении будет создан Центр интеграции репатриантов
|Омбудсмен Армении рассказал послу США о нарушениях прав жителей приграничья со стороны ВС Азербайджана
|Армения и Украина укрепляют сотрудничество в сфере высшего образования
|СНБ Армении сообщает о разоблачении в стране шпионской сети
|Армения заключит Соглашение о реадмиссии с Польшей
|За сутки в Армении подтвердилось 2 842 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело 2 548 человек
|Армения ограничивает публичную демонстрацию, оборот и потребление заменителей табачных изделий
|Минобороны Армении опровергает дезинформацию Азербайджана
|Большинство граждан Турции против нормализации отношений с Арменией и видят в ней угрозу
|Арарат Мирзоян: Поступающие из Анкары сигналы находятся в положительном контексте
|В Москве подчеркнули важность скорейшего завершения обмена удерживаемыми лицами между Ереваном и Баку по формуле "всех на всех"
|Захарова и Мирзоян о важности охраны армянского культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе
|Cостоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с Министром туризма Государства Израиль
|Урегулирование карабахского конфликта в числе вопросов повестки визита Действующего председатель ОБСЕ в Москву
|Омбудсмен Армении опубликовал доклад об ограничениях работы СМИ в Национальном Собрании
|Пашинян: Гуманитарные вопросы не должны быть предметом торга, так как они касаются судеб людей
|Зеркальный отвод войск не предопределяет дальнейших результатов демаркации: Пашинян
|Мирзоян о заявлении Лукашенко: наши заявления друг о друге должны быть основаны на взаимном уважении
|Замглавы МИД Армении и посол Китая обсудили вопросы, связанные с активизацией взаимных контактов
|Читать больше
|Политолог: В текущей ситуации Алиев не согласится на предложения Еревана, в надежде сорвать больше
|Прогноз: Азербайджан будет стремиться удерживать Армению под силовым воздействием
|Прогноз: Поглощение Азербайджана Турцией ничего хорошего Армении, РФ и Ирану не сулит
|Аналитик: Политика Пашиняна по принципу "чего изволите" не оставляет места для ответа Лукашенко
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