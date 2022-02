Пятница, 11 Февраля 2022 18:14

АрмИнфо. Посольство США в Армении выразило поддержку главе делегации Евросоюза в РА Андреа Викторин.

"Мы гордимся сотрудничеством с делегацией ЕС в Армении", - было написано в публикации посольства США в РА на Фейсбук, и опубликована фотография, с изображением послов США и ЕС в РА Линн Трейси и Андреа Викторин.

Отметим, что 10 февраля в Ереване перед зданием представительства ЕС в РА прошла акция протеста в связи с правовым произволом, совершаемым со стороны действующей власти. Участники акции протеста под названием "You are not EU" обвинили посла и сотрудников представительства ЕС в обслуживании интересов действующей власти, и в замалчивании проблем, связанных с правами человека, свободой СМИ, давлением на судебную систему и др. Демонстранты также призвали ЕС рассмотреть целесообразность дальнейшего нахождения посла в Ереване.