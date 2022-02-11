Пятница, 11 Февраля 2022 17:36

АрмИнфо. Движение "5165" обвинило действующие власти в том, что они смирились с оккупацией Азербайджаном части суверенных территорий Армении.

Так, в заявлении Движения, поступившем в АрмИнфо, обращается внимание на то, что накануне депутат Национального Собрания РА от правящей силы "Гражданский договор" Гурген Арсенян заявил, что правительство Армении якобы контролирует ситуацию на армяно-азербайджанской границе, и не будет обращаться за содействием в ОДКБ.

"Фактически правящая партия, таким образом, показывает, что смирилась с вторжением Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения и не собирается использовать международный инструментарий для обеспечения безопасности государства. Более того, это еще раз доказывает, что ее совершенно не волнует безопасность страны, территориальная целостность государства, безопасность жизни и имущества людей в приграничных районах.

Таким образом, нынешняя власть как бы посылает Азербайджану приглашение оккупировать новые территории. Из этого заявления можно сделать вывод, что в мае 2021 года, во время вторжения азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Республики Армения армянские власти не обратились в надлежащем порядке к ОДКБ, не использовали преднамеренно эту возможность", - подчеркивается заявлении.

В этом ключе движение напоминает, что между тем как, тогда, некоторые провластные депутаты, члены правительства, политические деятели, СМИ заявили, что Армения подала обращение в ОДКБ, а последняя не выполняет свои обязательства, и публично осудили ОДКБ.

"Действительно ли это не было преднамеренным шагом по дискредитации ОДКБ в глазах нашего общества или это был сигнал Азербайджану о вторжении на суверенную территорию Армении? Они обманывали людей? Иначе, почему их утверждения противоречат друг другу? Дело в том, что Азербайджан до сих пор удерживает отдельные территории Армении, высоты стратегического значения, контролирует стратегические дороги, нарушает нормальную жизнь, безопасность и элементарные права ряда населенных пунктов в Сюнике и Гегаркунике. "Движение 5165" еще раз обращает внимание общественности на то, что внешнеполитический курс правительства Никола Пашиняна (или его отсутствие) не вытекает из адекватного восприятия региональных геополитических реалий, в корне противореча жизненным интересам армянского народа", - подчеркивается в заявлении Движения.