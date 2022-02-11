Пятница, 11 Февраля 2022 17:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 улицы Сари Тага 13-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 99-155 на 13-ой улице Норка, 1-49 н 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице, собственные дома 2-22А на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 подъезды 9-13 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 детская поликлиника N7, жилой дом 39 на 11-ой улице Н.Шенгавита, собственные дома на улицах Н.Шенгавита 7, 8, 9, 11, собственные дома на улицах Н.Шенгавита 3, 4, 5, 6, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 10, 12, 14, 16, 18 на улице Шинарарнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 11-220 на улице Антараин, жилые дома 9-144 на улице Верин Антараин, собственные дома 1-130/7 на улице Антараин, 1-186/13 на улице Верин Антараин, жилые дома 30/3, 40/2 на пр. Комитаса, жилой дом 52-20 на улице Ахбюра Сероба, жилой дом 22 на улице Геворга Эмина, жилые дома 60-66А на пр. Баграмяна, жилые дома 2-6 на улице Амбардзумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 5А на улице Амбардзумяна, собственные дома 59-92 на улице Сев Кареци Сако; жилые дома 9, 11/1 на улице П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 36 на улице Ростовян;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аракс, Мецамор, Джрарат, Акнашен, Гая и Айкашен;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:30-14:30 частично улицы Голецян, Хачатряна, Мясникяна в городе Арташат;

10:30-16:00 частично улицы Гая, Араратяна, Агаси в городе Веди; частично село Неркин Двин;

13:00-16:00 частично улицы Исаакяна, Туманяна, Ханджяна в городе Арарат;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улица Гая, частично улицы Ханджяна, Арапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;; частично квартал ''А” в Джрвеже;

в Тавушской области:

11:00-11:30 улицы Шауямна и Саят-Нова в городе Дилижан;

11:30-12:00 частично улица Парз Лич, Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут.