Пятница, 11 Февраля 2022 17:17

АрмИнфо.С 14 февраля 2021 г. консульский отдел посольства России в Армении возобновит прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов и виз. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в РА.

"Граждане, которые были записаны в электронную очередь с 3 по 11 февраля с.г., будут приняты в приоритетном порядке. Приносим Вам извинения за не зависящие от нас доставленные неудобства", - говорится в сообщении дипломатического представительства РФ в РА. -