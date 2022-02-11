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 Пятница, 11 Февраля 2022 17:17
Марианна Мкртчян

Консульский отдел посольства России в Армении 14 февраля возобновит прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов и виз

Консульский отдел посольства России в Армении 14 февраля возобновит прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов и виз

АрмИнфо.С 14 февраля 2021 г. консульский отдел посольства России в Армении возобновит прием граждан по вопросам оформления заграничных паспортов и виз. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в РА.

"Граждане, которые были записаны в электронную очередь с 3 по 11 февраля с.г., будут приняты в приоритетном порядке.  Приносим Вам извинения за не зависящие от нас доставленные неудобства", - говорится в сообщении дипломатического представительства РФ в РА. -


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