Пятница, 11 Февраля 2022 17:15

АрмИнфо. Богатую повестку армяно-греческих отношений обсудили в ходе телефонного разговора 11 февраля главы МИД Армении и Греции Арарат Мирзоян и Никос Дендиас.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники выразили обоюдное удовлетворение динамикой политического диалога между двумя странами. Была отмечена важность осуществления шагов, направленных на укрепление взаимовыгодного сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим обоюдный интерес. Мирзоян представил греческому коллеге текущие процессы, связанные с нормализацией отношений без предусловий между Арменией и Турцией.

Напомним, что 14 января в Москве состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией, вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. "В ходе первой встречи, состоявшейся в позитивной и конструктивной атмосфере, специальные представители обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации путем диалога между Арменией и Турцией. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий с целью полной нормализации", - говорилось в заявлениях внешнеполитических ведомств двух стран по итогам встречи.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.