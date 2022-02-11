Пятница, 11 Февраля 2022 15:10

АрмИнфо. Почти половина жителей Еревана не поддержали решение премьер-министра Армении об отправке военнослужащих в составе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

На вопрос, как Вы оцениваете решение Никола Пашиняна направить в Казахстан контингент армянских миротворцев численностью 100 человек в рамках антитеррористической операции ОДКБ, 11.2% респондентов ответил очень положительно, 18.8% - скорее положительно, 10.3% - скорее негативно, 36.8% - крайне негативно, еще 22.8% затруднились ответить.

Опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 24 января по 2 февраля этого года. В нем приняли участие 800 человек. Погрешность опроса +/- 3.5 %.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.