Пятница, 11 Февраля 2022 15:06

АрмИнфо.Жители Еревана в целом довольны нововведениями в полиции Армении. Об этом свидетельствуют данные опроса консалтинговой компании MPG (Marketing Professional Group - эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении).

Так, на вопрос, как вы относитесь к изменениям, осуществленным за последний год в полиции РА, 15.5% респондентов ответили - положительно, 33.9% - скорее положительно, 15.8 % - не видят изменений, 10.3% - скорее негативно, 8.6% - крайне негативно, еще 15.8% затруднились ответить.

На уточнение, как вы оцениваете работу нововведенной Патрульной службы, 27.2% респондентов ответили - очень положительно, 45% - скорее положительно, 8.2% - скорее отрицательно, 9.5% - крайне негативно, 10.1% - затруднились сказать.

Опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 24 января по 2 февраля этого года. В нем приняли участие 800 человек. Погрешность опроса +/- 3.5 %.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.