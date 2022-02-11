Пятница, 11 Февраля 2022 14:33

АрмИнфо. Оппозиционные парламентские фракции "Айастан" и "Честь имею" не будут участвовать в работе Комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе. Об этом говорится в совместном заявлении фракций.

Накануне стало известно, что в Национальном Собрании Армении по инициативе депутатов правящей фракции "Гражданский договор" Комиссия по расследованию обстоятельств 44-дневной войны в Арцахе. Полномочия комиссии будет осуществлять постоянная комиссия НС по вопросам обороны и безопасности.

В заявлении оппозиционных фракций, в частности, говорится: "Известно, что власти создали следственную комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.

Следует отметить, что в условиях парламентской модели правления создание следственных комиссий НС является одним из основных инструментариев оппозиционных сил. Отмеченное, в числе прочего, обосновывается тем, что власти не могут объективно рассматривать свои же действия. Доказательством невозможности этого является также выступление с единой позицией властей и правоохранительных органов, выполняющих их прямые указания и составляющих часть исполнительной власти.

Несмотря на эту простую истину, власть, публично заявившая, что "виновником номер один" последствий катастрофической войны и "ответственным номер один" является именно она, сама же создает следственную комиссию. Постоянная комиссия НС по вопросам обороны и безопасности, в составе которой и будет действовать следственная комиссия, вообще лишена возможности быть объективной, в том числе имеются основания для невозможности участия в работе председателя комиссии. Очевидно, что следственная комиссия будет занята постановкой "невиновности" властей.

Принимая во внимание эти и ряд других обстоятельств, оппозиционные фракции "Айастан" и "Честь имею" приняли решение не участвовать в работе созданной властями следственной комиссии. В то же время сообщаем, что выявление виновных в результатах 44-дневной катастрофической войны остается одним из главных приоритетов фракций "Айастан" и "Честь имею", - говорится в заявлении.