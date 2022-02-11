Пятница, 11 Февраля 2022 13:43

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян провел встречу с заместителя секретаря Совета безопасности РФ Олегом Храмовым, который прибыл в Ереван для участия в армяно-российских межведомственных консультациях по информационной безопасности.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в начале встречи Григорян указал на эффективность работы, проведенной в рамках армяно-российских межведомственных консультаций, проходящих эти два дня. В этом контексте стороны также высоко оценили уровень сотрудничества между Арменией и аппаратами Советов безопасности России.

Касаясь важных вопросов, представляющих взаимный интерес, секретарь Совбеза Армении и заместитель секретаря Совета безопасности России подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в сфере информационной безопасности.

В ходе встречи стороны также коснулись шагов, которые предстоит предпринять в дальнейшем и реализации достигнутых межведомственных договоренностей.