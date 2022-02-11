Пятница, 11 Февраля 2022 12:28

АрмИнфо.Азербайджанские военные минувшей ночью в районе 05:50 обстреляли жилые дома в карабахских селах Красный базар и Тагавард. Об этом сообщил Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян на своей странице в Facebook.

По его словам, учитывая расстояние между населенными пунктами и азербайджанскими позициями, и то, что жилая часть сел просматривается с азербайджанских позиций, неопровержим тот факт, что азербайджанская сторона целилась именно по домам мирных жителей, вследствие чего были повреждены стены домов и крыши.

"В ходе тех же действий, направленных на запугивание мирных жителей, было разбито окно дома жителя общины Красный базар, а пуля залетела в комнату, где находились трое несовершеннолетних детей и женщина, проснувшиеся от звука выстрелов. Примечательно, что описанный случай является одним из целой череды инцидентов, ставших проявлением террористической активности азербайджанских вооруженных сил в последние дни", - отметил Омбудсмен Арцаха.

Вместе с тем Степанян вновь обратил внимание на то, что расположенные вблизи мирных населенных пунктов Арцаха азербайджанские вооруженные опорные пункты и реализуемые посредством них армяноненавистнические и террористические действия являются прямой и неоспоримой угрозой для прав населения НКР, в частности, для права на жизнь.

"Подтверждаю утверждение о том, что преступные действия Азербайджана носят перманентный и систематизированный характер, направленный на формирование в Арцахе атмосферы страха и отчаяния. Азербайджан продолжит свои преступные попытки против народа Арцаха, пока международное сообщество единогласно не осудило откровенные азербайджанские преступления против человечности", - говорится в сообщении Омбудсмена Арцаха.