Пятница, 11 Февраля 2022 12:21

АрмИнфо.Армения не присоединялась к какому- либо бойкоту в связи с 24-ыми зимними Олимпийскими играми в Пекине. Об этом сообщили в МИД Армении на запрос корреспондента АрмИнфо, направленный во внешнеполитическое

ведомство 5 февраля. Запрос был направлен после того, как по завершению официальной церемонии открытия зимних игр в Пекине, в социальных сетях стали появляться вбросы и манипуляции касательно представленности армянской стороны в этом важном спортивном мероприятии, и фактически звучали обвинения в адрес властей РА о присоединении к Западному дипломатическому бойкому Пекинских игр.

Так, на просьбу рассказать, получала ли Армения приглашение присутствовать (на уровне высокого или высшего руководства страны) на официальной церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, и на каком уровне была представлена на церемонии открытия, во внешнеполитическом ведомстве дали достаточно размытый ответ. Так в МИД Армении лишь отметили, что приглашение об участии в играх было направлено Международным олимпийским комитетом (МОК) в Национальный Олимпийский комитет Армении, который и распоряжался дальнейшим процессом. На уточнение, чем было обусловлено неучастие высокой делегации Республики в мероприятии и можно ли считать, что Армения присоединилась к Западному дипломатическому бойкоту по этому вопросу, в МИД заверили, что Армения не присоединялась к какому-либо бойкоту, связанному с зимними Олимпийскими играми в Пекине.

"Армения не присоединялась к какому-либо бойкоту, связанному с 24-ыми зимними Олимпийскими играми в Пекине. Подобные предположения беспочвенны и не соответствуют действительности. Особенно, учитывая то обстоятельство, что проход армянской команды по Олимпийской дорожке широко освещался со стороны центральных китайских СМИ", - подчеркнули в МИД РА.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что 9 февраля замминистра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян встретился с послом КНР в нашей стране и поздравил последнего в связи с открытием 24-ых Олимпийских игр.

"Армяно-китайские отношения имеют тесный дружественный характер и перманентно развиваются, на основе взаимного доверия и взаимопонимания", - подытожили в МИД Армении.

Отметим, что вечером 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине, известном также как "Птичье гнездо", прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. Несмотря на опасения, связанные с распространением пандемии коронавируса, его заполнили около 25 000 зрителей. После выступления президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха председатель КНР Си Цзиньпин объявил Зимние игры открытыми.

На торжествах присутствовали около 30 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина. Это значительно меньше, чем в "непандемические" времена, но все же в два раза больше, чем на летней Олимпиаде в Токио шестью месяцами ранее. В Пекин прибыли также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Примечательно, что "из-за массовых нарушений Китаем прав человека" целый ряд западных стран объявил зимней Олимпиаде-2022 дипломатический бойкот. На ее открытии не присутствовали официальные представители США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Литвы. Власти Германии официально не присоединились к дипломатическому бойкоту состязаний, однако представители правительства ФРГ еще до их начала объявили, что не поедут на зимние Олимпийские игры в Пекин.

По сложившейся Олимпийской традиции во время парада спортсменов первыми на стадион вошли участники национальной сборной Греции, а вслед за ними - сборная Турции. Последней промаршировала сборная Китая в качестве хозяев Зимней Олимпиады.

В течение 16 дней около 2900 спортсменов, в том числе и из Армении, примут участие в 109 соревнованиях по 15 дисциплинам в семи видах спорта на зимних Олимпийских играх 2022 года.