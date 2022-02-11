Пятница, 11 Февраля 2022 12:19

АрмИнфо.Сегодня начался процесс расширения образовательной программы ТУМО в Арцахе. Открытие первого бокса ТУМО состоялось в Мартакерте при участии высокопоставленных лиц руководства Образовательного центра и высокопоставленных лиц Арцаха.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, на открытии также присутствовали выпускники и аспиранты ТУМО-Степанакерт, которые поделились своим опытом с первыми студентами в боксе и вместе реализовали мини-проекты.

Приветствуя присутствующих, директор ТУМО Мари Лу Папазян, в частности, отметила: "Зная Арцах, узнавая здесь нашу молодежь, я уверена, что открытие бокса "ТУМО" в Мартакерте повысит их вовлеченность, будет способствовать эффективности навыков в сферах технологий и дизайна. Это только первый шаг. В рамках нашей программы "ТУМО-Армения" мы откроем боксы в Аскеране, Мартуни, сделав программу доступной для всей молодежи Арцаха, превратив Степанакертское ТУМО в образовательный центр, который будет насыщен курсами, мастер-классами и проектами".

Центр креативных технологий "Tumo" - образовательный центр для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, специализирующийся на технологиях и дизайне. Штаб- квартира (главный филиал) находится в Ереване, Армения. Также филиалы находятся в Москве, Париже, Бейруте, Берлине, Тиране, Киеве .