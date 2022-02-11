Пятница, 11 Февраля 2022 12:16

АрмИнфо.Азербайджан будет стремиться продолжать удерживать Армению под собственным силовым воздействием и дальше. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

"Важно подчеркнуть, что главному посреднику в урегулировании проблем между Арменией и Азербайджаном - России выход Армении из под данного силового шантажа также совершенно невыгоден. Поскольку единственным спасителем из всей этой ситуации в текущих реалиях видится лишь Россия. А Баку стремится иметь под рукой возможность и право в любой момент открывать огонь. Именно этим обусловлен отказ Алиева от предложенной МИД Армении идеи зеркального отвода войск", - подчеркнул он.

В подобной ситуации главный посредник - РФ, согласно Меграбяну, влияет на Азербайджан только в тех вопросах, которые являются частью ее собственной повестки. И Баку прекрасно все это выполняет. В то время как в интересах Армении на Азербайджан не оказывается абсолютно никакого давления. По его оценкам, в подобной ситуации США и Франция могут выходить лишь на частичные решения в некоторых вопросах. В то время как окончательное и быстрое решение станет возможно лишь в случае проявления инициативности со стороны Еревана. Что в текущих условиях гегемонии российского фактора крайне затруднительно.

По оценкам эксперта, та же Франция сыграла решающую роль в возвращении на родину из Азербайджана восьми армянских пленных. Особенно с учетом того, что предпринятые усилия имели место на фоне неблагоприятной для Баку международной атмосферы. А в условиях стремления Азербайджана гармонизировать свои отношения с ЕС, Париж, согласно Меграбяну, выбрал время для озвучивания призыва вернуть пленных весьма удачно.

"Мы понимаем, что на фоне и с учетом всех этих факторов, скорейшее начало процесса делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, вне всяких сомнений, исходит из наших интересов. Вся проблема в том, что для того чтобы стало возможно начать, собственно, размежевание необходимо, чтобы Азербайджан перестал стрелять. А перестать стрелять Азербайджан не желает. Наоборот, там хотят стрелять тогда, когда это им вздумается. И пока что никто особо вправлять мозги тамошнему руководству в этом вопросе не собирается",- подытожил эксперт.