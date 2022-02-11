Пятница, 11 Февраля 2022 10:28

АрмИнфо.Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили в ходе телефонного разговора секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и Генсек ОДКБ Станислав Зась.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Григорян отметил, что между Арменией и Азербайджаном еще со времен Советского союза существует граница. Он также подчеркнул, что согласно соглашению от 1991 года "Об установлении сотрудничества Независимых Государств", стороны признали эти границы, ратифицировали соглашение в своих парламентах и стали неделимой частью законодательства этих двух стран.

Собеседники также коснулись вопросов, связанных с председательством Армении в ОДКБ.