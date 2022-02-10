Четверг, 10 Февраля 2022 21:50

АрмИнфо. Компания "Карьяк медиа", куда входят телеканал ArmNews, радио ArmNews FM и издание Tert.am прекращает деятельность, сообщили ее основатели.

<Уважаемые телезрители ArmNews, читатели Tert.am, радиослушатели ArmNews, мы долгое время стояли перед непростым решением, как продолжить свою деятельность. За это время мы получили много политических предложений о сотрудничестве и отвергли их, поскольку они расходились с нашими принципами. Мы обсудили также несколько вариантов продажи, но не нашли те, которые позволили бы сохранить нашу политику и остаться верными пройденному пути. Поэтому мы приняли болезненное, но самое естественное решение. "Карьяк медиа" прекращает деятельность", - говорится в заявлении.

В начале 2019 года на тот момент депутаты РПА Арман Сагателян, Карен Бекарян, Мигран Акопян, Самвел Фарманян основали компанию <Карьяк медиа> (Медиа-холдинг <Четверка>), которая приобрела ООО <ТЕРТ ЭЙ ЭМ>, ЗАО <АрмНьюс>, ООО <Радио 107 FM>, они выступали под торговыми марками <Tert.am>, <ArmNews>, <Love Radio>.