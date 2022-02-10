Четверг, 10 Февраля 2022 20:44

АрмИнфо.АО <Карабах Телеком> с 1 марта текущего года прекратит предоставление услуг, субсидируемых правительством Республики Арцах.

<С 1 марта текущего года будет прекращено предоставление услуг, субсидируемых правительством Республики Арцах и бесплатно предоставляемых ЗАО <Карабах Телеком>. Во избежание дальнейших препятствий сообщаем Вам, что с 1 марта услуги, предоставляемые ЗАО <Карабах Телеком>, будут платными, и за каждую единицу будет взиматься соответствующий тариф>, - говорится в заявлении компании.

В октябре 2020 года президент Республики Арцах Араик Арутюнян объявил, что управление компанией <Карабах Телеком> переходит государству и услуги связи будут бесплатными.

Напомним, что в октябре 2020 года президент Республики Арцах Араик Арутюнян сообщил, что оператор мобильной связи <Карабах Телеком> перешел под государственное управление в соответствии с законом <О режиме военного положения>. <Это, конечно, не означает, что мы нарушаем право на собственность. Учитывая зафиксированные в работе оператора серьезные проблемы в нынешней военной ситуации, стратегические значение связи для находящейся в состоянии войны страны, управление переходит к государству>, - написал Араик Арутюнян. Президент Арцаха также отметил, что до 1 января 2021 года все услуги оператора будут действовать бесплатно.