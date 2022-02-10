Четверг, 10 Февраля 2022 20:17

АрмИнфо. Правительство Армении нашло покупателя гостиничного комплекса "Голден Палас" в Цахкадзоре, им станет ООО "Проект интер-инвест". Об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян на своей странице в соцсети Фейсбук.

Министр напомнил, что по положению на 29.10.2021г. рыночная стоимость имущества (недвижимое имущество, включая рыночную стоимость земельного участка) составила 5 602 293 000 драмов, стоимость 3 257 единиц движимого имущества внутри зданий- сооружений - 305 757 000 драмов.

10 февраля на объявленный конкурс была представлена одна заявка, которая и была удовлетворена. Компания с целью приобретения имущества представила ценовое предложение в размере 5 млрд драмов (около $10 млн.), а также дополнительную инвестиционную программу на ближайшие 5 лет, стоимостью в 4,5 млрд драмов (порядка $9 млн).

Отметим, что согласно госреестру юрлиц Министерства юстиции РА, ООО создано 21 марта 2002 года. Бесплатного доступа к информации о собственниках указанных компаний, нет. Компания владеет рядом производственных предприятий и офисов в Ереване, Егварде, Масисе, Чаренцаване, Арташате, Байандуре, Карашамбе и Нор-Геги. Компания также занята в сфере грузоперевозок в связи с чем в 2020 году получила от правительства РА налоговую льготу в виде отсрочки от уплаты НДС.

Напомним, что гостиничный комплекс принадлежал бывшему главе Таможенного комитета Армении Армену Аветисяну, против которого в ноябре 2018 года возбуждено уголовное дело. По материалам следствия, Аветисян строил гостиницы на незаконные доходы, а для прикрытия оформлял их на фиктивных зарубежных инвесторов. После открытия дела Аветисян согласился передать одну из гостиниц государству.

Правительство Армении 21 ноября 2019 года приняло решение выставить гостиницу "Голден Пэлас" в Цахкадзоре на аукционные торги. Тогда заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Баграт Бадалян сообщал, что общая площадь самой гостиницы, расположенной в курортном городе Цахкадзор по улице Тандзахпюр,34/1, составляет 19705 кв.м. Еще 1,8 гектаров отведены под подсобные помещения. По положению на 20 ноября т.г. стоимость комплекса равна 7,5 млрд драмов, а кадастровая стоимость подсобных помещений - 62,4 млн драмов. Планировалось выставить гостиницу на торги единым комплексом с обязательным условием сохранения ее профиля. Стартовая цена во время первого аукциона будет равна 100%-ой оцененной стоимости - 7,5 млрд драмов, а при проведении вторых и последующих торгов эта стоимость будет снижаться на 5%.

В результате, если в июне 2019 года стоимость имущества оценивалась в 7,5 млрд драмов, то к 7-му по счету аукциону (торги ни разу так и не состоялись по причине отсутствия заявок), сумма достигла 5,6 млрд драмов. Правительство также позволило потенциальному покупателю комплекса расплатиться за нее в течение пяти лет. Первый транш должен быть осуществлен в течение одного месяца после подведения итогов тендера, в том числе предоплата тендера в размере 250 000 000 драмов РА, второй платеж - не позднее 1 июля 2023 г, 3-й - не позднее 1 июля 2024 г., 4-й платеж - не позднее 1 июля 2025 г., а 5-й - не позднее 1 июля 2026 г.