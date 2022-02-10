Четверг, 10 Февраля 2022 17:36

АрмИнфо. В 2021 году Следственным комитетом Армении было расследовано 556 уголовных дел о домашнем насилии.

Как сообщает пресс-служба СК РА, из них 13 дел расследовались по признакам ст. 104 - убийство; одно по ст. 106 - убийство матерью новорожденного ребенка; 1 по ст. 109 - за причинение смерти по неосторожности; 5 по ст. 110- за доведение до самоубийства; 2 по ст. 111 - за доведение до самоубийства; 12 по ст. 112 - причинение тяжкого вреда здоровью; 7 по ст. 113 - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 30 дел по ст. 117 - умышленное причинение легкого вреда здоровью; 285 по ст. 118 - побои; 23 по ст.119 - причинение сильной физической боли или психического страдания.

Среди преступлений также: незаконное лишение свободы; насильственные действия сексуального характера; принуждение к половому сношению; воспрепятствование свиданиям ребенка родителем или другим близким родственником; продажа ребенка с целью ухода за ребенком или с целью передачи ребенка попечителю; неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по воспитание ребенка; злостное задержание ребенка родителем.

Из 556 уголовных дел 129 закончились обвинительным заключением и направлены в суд в отношении 135 лиц; 3 направлены в суд для применения принудительных мер медицинского характера, еще 252 уголовных дела прекращено - из них 112 по обоснованным основания и 140 по необоснованным основаниям, 31 уголовное дела были приостановлены.

По указанным уголовным делам в качестве обвиняемых проходило 272 человека, из них 8 в возрасте от 14 до 18 лет, 113 от 18 до 35 лет, 151 человек старше 35 лет. Восемь подсудимых ранее были судимы.

19 преступлений, совершенных в семье, совершены матерью, 12 из которых совершены в отношении несовершеннолетнего ребенка, 27 отцом, из них 16 совершены в отношении несовершеннолетнего ребенка, 1 - мачехой в отношении несовершеннолетнего пасынка, 2 отчимом, 14 родным братом, 20 ребенком (в том числе усыновленным), 7 супругой, 169 супругом, 1 внуком, 6 родителями мужа, 6 невестой/женихом.

По указанным 556 уголовным делам потерпевшими признаны 485 лиц, из них 54 - до 12 лет; 12 - в возрасте 12-14 лет; 11 - 14-16 лет; 8 - 16-18 лет; 181 - 18-35 лет; 219 старше 35 лет.