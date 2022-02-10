Четверг, 10 Февраля 2022 17:00

АрмИнфо.Перед зданием делегации ЕС в Армении прошла акция протеста против правового произвола в стране.

Так, соучредитель общественной организации "Правовой путь" и инициатор акции протеста Рубен Меликян в беседе с журналистами выразил благодарность всем тем, кто сегодня пришел к дипломатическому представительству. "Мы видим, что сейчас здесь уже находится несколько десятков граждан. Это также говорит о том, что та проблема, которую мы сегодня озвучиваем, очевидна для многих. А действительность в том, что мы сталкиваемся с неприемлемым молчанием Европейских структур, на фоне позорных процессов, протекающих в нашей стране. И это молчание, одна из причин того, что мы становимся очевидцами этого позорного давления в различных областях: в сфере свободы слова, в сфере независимой судебной власти, на уровне органов местного самоуправления, в сфере права на справедливое судопроизводство, свободы СМИ и др.

Большая вина во всем происходящем в нашей стране лежит на плечах тех людей, которые сегодня представляют европейские структуры. Мы пришли сюда с лозунгом "Уou are not EU", поскольку мы не считаем, что люди, сегодня сидящие в этом представительстве и представляющие ЕС, на самом деле представляют Европейские ценности. Эти люди здесь заняты лишь пиаром действующей в Армении власти ", - возмутился Меликян.

Правозащитник также считает, что молчание ЕС может иметь разные причины. По его мнению, это может быть обусловлено тем, что у ЕС есть какие-то политические ожидания, или же может быть, в Европейские столицы не направляется надлежащая информация, которая бы позволила составить более полную картину о ситуации внутри Армении. По убеждению Меликяна, при добросовестном отношения дипмиссии и посла ЕС в РА к своим обязанностям, подобного поведения бы не было.

Указав на продолжающийся правовой произвол в стране, Меликян отметил, что лично его "чаща терпения была переполнена", когда было принято решение об аресте действующего судьи 7 февраля, а прокуратура не обжаловала, очевидно, незаконный шаг.

"К властям Армении у меня вопросов больше нет. Здесь все понятно. Но, по моему глубокому убеждению, большая вина в происходящем сегодня в Армении лежит на плечах диппредставительства ЕС в РА и лично посла (Андреа викторин - ред.), которые замалчивают позорные факты, происходящие в стране", - сказал он, добавив, что цель этого митинга

- продемонстрировать, что они не смирятся с происходящим сегодня в Армении произволом. Он указал также на то, что сегодня демократии в Армении нанесен большой ущерб, и затруднился сказать, удастся ли в обозримом будущем восстановить тот урон, который причинен стране в сфере прав и свобод.

Оппозиционный депутат Айк Мамиджанян отметил, что действующим властям в РА, которые заручились поддержкой различных структур по тем или иным причинам, кажется, что они могут всех обмануть. "Где были Европейские структуры, когда даже по правилам войны, наши браться подвергались нечеловеческому обращению? Где были Европейские структуры, молчали? Молчат и сейчас, когда главы партий, национальные герои страны удерживаются под замком по одной лишь простой причине, потому, что они патриоты. Г-жа посол, такие как Вы, позорят Европу! Мы не потерпим подобного", - отметил депутат.

В свою очередь член Республиканской партии Армении Армен Ашотян отметил, что пришел на эту акцию, поскольку считает, что никто не наносил такого ущерба общечеловеческим ценностям в Армении, какой нанесла посол ЕС в Армении. "ЕС в последний период ведет очень плохую политику в Армении, назначая сюда людей, которых потом отправляет на пенсию. Уважаемый Евросоюз, прекратите списывать в Армению ваши некачественные дипломатические кадры. Прекратите назначать сюда людей, которые вместо того, чтобы представлять Европейские ценности, содействовать демократии в Армении, наоборот подрывают их, становясь исполнителями воли действующего режима", - отметил Ашотян, обвинив посла в обслуживании исключительно интересов, капитулировавшей власти в РА.

Он также спросил у посла, почему последняя скрывает от армянского народа тот факт, что имплементация соглашения о Всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС находится в катастрофическом состоянии, и действующие власти не предпринимают никаких шагов по реализации реформ в сфере демократии, взятых Арменией еще в 2017 году. "Госпожа посол, Go Home! Вы не изменитесь, а Армения нуждается в дипломате, который будет обслуживать Европейские ценности в Армении, а не закрывать глаза на произвол, на давления и репрессии ", - подытожил Ашотян.

В конце акции, демонстранты передали в дипломатическое представительство ноту, адресованную в Министерство внешних связей ЕС с поднятыми вопросами! Среди требований: рассмотрение целесообразности дальнейшего нахождения посла во главе представительства; признание политическими заключенными всех тек, кто по прихоти партии "Гражданский договор" сегодня находятся не на свободе и решительно осуждение поползновений действующих властей на свободу словам, независимость судебной системы и другие ценности в РА. В акции протеста участвовали оппозиционные депутаты, правозащитники, общественно- политические деятели, рядовые граждане. У многих в руках были фотографии лиц, которые находятся сегодня в заключение из-за политических взглядов.