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 Четверг, 10 Февраля 2022 16:55

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилые дома 42, 44, 46, 48 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 47 в кв. ‘Кучак”, жилые дома на улице Нарекаци, собственный дом 20 на улице Алма-Ата, школа N170, спортшкола N1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома 250, 269 на улице Норки Айгинер, гостиница “Наири”, ООО ‘Евростан-Уют”, “Наири бизнес тур” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 51, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 77 на улице А.Бабаджаняна, 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 на улице Андраника, частично проспект Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детская поликлиника N7, жилой дом 39 на 11-ой улице Н.Шенгавита, собственные дома на улицах Н.Шенгавита 7, 8, 9, 11, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),  жилые дома 59/1-72 и собственные дома 51/1-8А на улице Айгедзори, жилые дома 53-59 и собственный дом 51/1 на пр. Баграмяна, жилой дом 32 на улице Ц.Ахбюра, жилой дом 23 на улице Фанарджяна, собственные дома 5-300 в кв. “Канакер ГЭС”, собственные дома 7/4-21/2 на Тбилисском шоссе, собственные дома 11/11-213 на улице гапанцяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 на улице Гр.Арцруни, жилой дом 15 на улице Вагаршяна, жилой дом 15 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  села Звартноц и Воскеат; частично город Эчмиадзин;

 

в Арагацотнской области:

10:00-16:00  села Сагмосаванк и Арташаван; частично села Уши и Оганаван;

11:00-17:00 село Уджан;

12:00-15:00  квартал “Мугни” в городе Аштарак;

 

в Араратской области:

10:00-14:00  частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:30-16:00  села Айгепат, Айгезард; частично села Верин Арташат и Неркин Двин;

 

в Котайкской области:

10:00-16:00  улица Гая, частично улицы Ханджяна, Арапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; ООО “Урени хогаоц”, ‘Лусин”,  кварталы “Хин гомер”, “Гаражнер”, “Еркаркани”, “Ин Манкапартез”, “Гахут”, средняя школа, неврологическя клиника, детский сад и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Касах;

11:00-13:00  квартал ‘Джрарат”, квартал ‘Джрарати Нор”, школа N9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра;; частично квартал ''А” в Джрвеже;

 

в Гегаркуникской области:

10:00-16:00  улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Г.Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова, З.Андраника, Гая, ООО ‘Маквич” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС” в общине Варденис;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00 , здание общинного муниципалитета, ООО ‘Евро”, газозаправочная станция “Сем-Том”, ЗАО ‘Чаншин”, предприятия “Юмз”, “Агросервис”, “Нефтебаза”, “Аци горцаран”, Ахурянский Центр здоровья, Центр "Мор ев Манкан", Ахурянский отдел полиции, военный комиссариат, школы № 1 и 2, колледж имени Никола Агбаляна и абоненты прилегающей территории в общине Ахурян;

 

в Сюникской области:

10:00-16:00  частично улицы Вардана Мамиконяна и Йоляна, частично квартал ‘Арегуни” в городе Горис.

 


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