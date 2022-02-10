Четверг, 10 Февраля 2022 16:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что краеугольным камнем коррупции является низкая зарплата государственного чиновника.

Следовательно, повысив зарплату и пенсии судей, должностных лиц Генпрокуратуры, Антикоррупционного комитета, Следственного комитета и Комитета госдоходов, решается вопрос обеспечения качественного отправления правосудия. Проект соответствующих изменений в законе "О социальном обеспечении лиц, занимающих государственные должности" и смежные законы был одобрен на заседании правительства 10 февраля.

Инициативой предлагается установить единые пенсионные условия для судей, прокуроров, лиц, занимающих автономные должности в Комитете государственных доходов, Следственном комитете, Антикоррупционном комитете. В частности, для судей пенсия будет начисляться исключительно по закону, независимо от срока полномочий, даты рождения, в зависимости от суммы должностного оклада, установленного для данной должности на день увольнения.

Как заявил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, в проекте предлагается реализовать решение Конституционного суда, признавшего неконституционным дифференцированный подход к условиям реализации права на пенсию судей. "Мы ставим общие условия, устраняя дискриминационный подход, зарегистрированный Конституционным судом",

- заявил он.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что таким образом устанавливается единый стандарт. "Вы знаете, что такие вопросы очень деликатные, они носят общественный характер. Когда мы создаем систему социальных гарантий для судей, прокуроров и следователей, мы создаем эту систему и для них, и для вас. Мы делаем это, чтобы обеспечить гражданам по возможности качественное правосудие", - заявил он.

Помимо этого, как сообщил Никол Пашинян, в ближайшее время в судебной системе будут новые повышения зарплаты. "Краеугольным камнем коррупции является низкая зарплата государственного чиновника, а все знают, какие бедствия коррупция приносит в жизнь рядового гражданина. Следовательно, мы должны проявить эту волю", - сказал премьер, добавив, что повышение эффективности в системе юстиции является фактором, влияющим на благополучие всех граждан.

Отметим, что власти страны в последнее время неоднократно отказывали парламентской оппозиции в обсуждении вопроса о повышении минимальной зарплаты с 68 тыс до 100 тыс драмов, ссылаюсь на нехватку соответствующих средств на данном этапе. Они обещали вернуться к данному вопросу в течение ближайших лет, закрепив в программе правительства на 2021-2026 гг. цель повысить МРОТ до 85 тыс драмов.